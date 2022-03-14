Кулеба закликав бойкотувати компанії, що працюють в Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що компанії, які не припинили роботу в РФ, діють аморально. Про це він заявив під час брифінгу.

Кулеба нагадав, що багато компаній вирішили повністю піти з російського ринку.

"Міжнародний бізнес повинен йти з Росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань. По-перше, робота в країні варварів – це удар по репутації. Ніхто не хоче асоціюватись із військовими злочинами. По-друге, російська економіка стрімко наближається до краху. Компанії намагаються піти зараз, щоб не вилучати капітали з-під завалів пізніше", — сказав міністр.

Він зазначив, що президент РФ зруйнував інвестиційний клімат, і у Росії розглядають можливість націоналізації іноземних активів.

У МЗС України стверджують, що на 14 березня 209 західних компаній уже повністю пішли з РФ, а 378 частково обмежили роботу.

З приводу тих, хто частково припинив роботу, Кулеба сказав: "Будемо їх дотискати".

Він також зазначив, що є великі компанії, які досі не пішли з РФ.

" Це торгові мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar , автотовари Pirelli та Bridgestone Tires, готелі Accor та Intercontinental. В сфері машинобудування це OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика і супутні товари — Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo. Тютюнова продукція — Philips Morris. Харчова промисловість і ресторани — Papa John's та Kellogg . Медицина — Bayer. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Gé Sanpaolo", — сказав міністр іноземних справ.

Він закликав українських та західних споживачів "бойкотувати ці компанії, доки вони не припинять роботу в Росії".

Нагадаємо, шведська компанія IKEA вирішила призупинити постачання своїх товарів до Росії та Білорусі, а також усі виробничі операції. Відразу три найпопулярніші світові мережі ресторанів KFC, MacDonalds та Starbucks заявили, що йдуть з Росії через розв'язання війни в Україні.