Россия стоит перед дилеммой из-за партизанских рейдов в Белгородскую область - разведка Британии

Рейды партизан в Белгородскую область России поставили Москву перед дилеммой: укрепить свои границы или перебрасывать дополнительные силы к линии фронта.

Об этом сообщает разведка Британии.

Утром 1 июня партизанские отряды второй раз за десять дней атаковали Белгородскую область.

В то же время по Белгороду, который в 35 км от границы, нанесли удары с беспилотников, а с пограничного Шебекино начали эвакуацию гражданских россиян после обстрела со стороны украинских войск.

В разведке отмечают, что в этот раз российские силовики, вероятно, быстрее удержали участников рейда, чем предыдущий. Однако, как признало Минобороны РФ, им для этого пришлось применить на собственной территории весь комплекс тяжелой техники, включая ударные вертолеты и огнеметную систему ТОС-1А.

"Сейчас российское командование стоит перед острой дилеммой: укрепить оборону в приграничных регионах России или укрепить свои линии в оккупированной Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая в сети появилась информация о том, что нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ – в регионе раздавались взрывы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

Кроме того, 1 июня подразделения "Российского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) снова провели очередную операцию в Белгородской области.