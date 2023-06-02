Росія стоїть перед дилемою через партизанські рейди у Бєлгородську область - розвідка Британії

Рейди партизанів у Бєлгородську область Росії поставили Москву перед дилемою: укріпити власні кордони чи перекидати додаткові сили до лінії фронту.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зранку 1 червня партизанські загони вдруге за десять днів атакували Бєлгородську область.

Водночас по Бєлгороду, який за 35 км від кордону, завдали ударів з безпілотників, а з прикордонного Шебекіно почали евакуацію цивільних росіян після обстрілу з боку українських військ.

У розвідці зазначають, що цього разу російські силовики, ймовірно, швидше стримали учасників рейду, ніж попереднього. Однак, як визнало Міноборони РФ, їм для цього довелося застосувати на власній території увесь комплекс важкої техніки, включно з ударними гелікоптерами та вогнеметну систему ТОС-1А.

"Зараз російське командування стоїть перед гострою дилемою: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи зміцнити свої лінії в окупованій Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня в мережі з'явилася інформація про те, що неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ – у регіоні лунали вибухи. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Крім того, 1 червня підрозділи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) знову здійснили чергову операцію в Бєлгородській області.