Паники нет: в ISW рассказали, как в РФ реагируют на события в Белгородской области

Реакция Кремля на рейды добровольцев в Белгородской области свидетельствует о повышенной тревоге из-за войны в Украине в российском информационном пространстве и обществе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 1 июня подразделения "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) провели очередную операцию в Белгородской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 июня, показывают бойцов ЛСР, действующих вблизи Новой Таволжанки (3,5 км от российско-украинской границы), а бойцы ЛСР и РДК наносили удары по российским позициям вблизи населенного пункта Шебекино Белгородской области (7 км от российско-украинской границы).

РДК заявил, что началась "вторая фаза" его операций, и опубликовал кадры, якобы показывающие, как личный состав РДК участвует в боях в окрестностях Шебекино.

Министерство обороны России заявило, что пограничники и сотрудники ФСБ РФ помешали двум мотострелковым ротам, которые пытались "вторгнуться" на территорию России в районе Шебекино и Новой Таволжанки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории Белгородщины не было врага при попытке прорыва, хотя на видеозаписях с геолокацией видно, что якобы добровольцы действовали на российской территории.

Как считают аналитики, реакция российских чиновников и военных блоггеров на ограниченную операцию в Белгородской области свидетельствует о том, что в российском информационном пространстве сохраняется повышенная тревога по поводу войны в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 1 июня заявил, что лидер страны-агрессора Владимир Путин постоянно получает информацию о ситуации на Белгородщине и что Путин наградил главу Шебекинского района Владимира Жданова "орденом Мужества" за его реакцию на ситуацию на границе.

ISW обращает внимание, что 1 июня Гладков договорился с властями нескольких российских регионов принять 1200 жителей Белгорода во время эвакуации.

Также губернатор объявил об эвакуации 200 детей в Пензенскую область и планирует 3 июня эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области.

"Преговоры об эвакуации, внимании Путина и определении упоминавшихся операций Министерством обороны РФ как попытки вторжения на российскую территорию указывают на то, что Кремль пытается использовать эти ограниченные операции для поддержки текущих информационных поводов, имеющих целью представить войну в Украине как экзистенциальную и заручиться поддержкой внутри страны для продолжительной войны", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что некоторые российские милблогеры использовали ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства, а другие утверждали, что ограниченные рейды являются предвестниками украинских контрнаступательных операций.

Бывший российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин утверждал, что усиление активности внутри России является следствием того, что российские войска растратили резервы осенью 2022 года, а российские чиновники не смогли перевести экономику на военное положение. Гиркин утверждал, что эти неудачи заставили Украину понять относительную слабость России и предположил, что они ободрили украинские силы проводить операции в самой России.

Гиркин также утверждал, что Кремль реагирует на предполагаемые украинские операции в России слишком поздно, и что к тому времени поддержка российского общества российского руководства уменьшится.

Другой блоггер прямо раскритиковал Путина за то, что он делает вид, что в Шебекино все хорошо. Некоторые пропагандисты утверждали, что рейды в Белгородской области - попытка Украины отвлечь российские силы от важных участков фронта в Украине до приграничных регионов перед потенциальными украинскими контрнаступательными операциями.

Напомним, как заявили в украинской разведке, в результате операции в Белгородской области весь мир увидел истощение силового аппарата Кремля и уязвимость России к внутренним ударам.