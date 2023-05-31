В РФ заявили об очередном обстреле Белгородской области: есть раненые и разрушения

31 мая в РФ снова заявили о массированном обстреле. На этот раз речь идет о приграничном городе Шебекино, который находится в Белгородской области. Массированный удар по городу был нанесен в 3:15 ночи.

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела четыре человека получили ранения, двоих госпитализировали. Из города эвакуируют 300 детей.

Гладков написал, что Шебекино обстреливали "Градами", в результате чего повреждены 8 многоквартирных домов, 4 частных, а также школы и 2 административных здания. Один магазин полностью сгорел, 12 автомобилей повреждены.

Он добавил, что с сегодняшнего дня спецслужбы будут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые триста детей будут отправлены в Воронеж сегодня.

Напомним, утром 30 мая россияне массово начали жаловаться на взрывы в результате атаки дронов. Экстренные службы утверждают о повреждении фасада и окон в трех многоэтажках Москвы.