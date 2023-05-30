Беспилотники попали в жилые дома в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 30 мая россияне массово начали жаловаться на взрывы в результате атаки дронов. Экстренные службы утверждают о повреждении фасада и окон в трех многоэтажках Москвы.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы и мэра Москвы.

Пропагандисты утверждают, что два взрыва прогремели в Новой Риге в Подмосковье. Также они прогремели в подмосковном Одинцово и Красногорске. По предварительным данным, несколько дронов сбили в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском.

Как пишут росСМИ, 13 сбитых дронов сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва)

3 дрона попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова).

В дом в Москве в квартиру на 14-м этаже залетел БПЛА, но не сдетонировал.

В доме проходит эвакуация. Из-за ЧП перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова.

В экстренных службах утверждают, что пострадавших нет.

Кроме того, российские медиа сообщили о взрыве в Новой Москве (это территории Московской области, присоединившиеся к Москве в 2012 году).

"Один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушен фасад и остекление дома. Второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТИНАО (Новая Москва)", - пишут пропагандисты.

Также в префектуре Юго-Западного административного округа утверждают, что жители трех подъездов дома на Профсоюзной в Москве были эвакуированы.

Минобороны РФ заявило, что сбиты восемь дронов самолетного типа. Три из них потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С" в Подмосковье.

Сколько еще дронов было задействовано в атаке, в военном ведомстве уточнять не стали.

Скільки ще дронів було задіяно в атаці, у військовому відомстві не уточнювали.