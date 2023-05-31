В ISW объяснили, почему Путин пытался приуменьшить значение атаки беспилотников на Москву

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин пытался приуменьшить значение вчерашней атаки беспилотников на Москву. Таким образом, он не хотел признавать свои ограниченные возможности "отомстить" Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, Путин заявил, что российские войска якобы нанесли удар по штабу украинской военной разведки "два-три дня назад" и утверждал, что российские вооруженные силы продолжают отвечать на "войну", нанося удары по украинской военной инфраструктуре.

Путин намекнул, что удар беспилотника по Москве был ответом Киева на российские удары, а 30 мая Минобороны России заявило, что российские войска якобы совершили "группу ударов с использованием высокоточного авиационного оружия большой дальности по "центрам принятия решений" в Украине.

Министерство обороны России не утверждало, что недавно нанесло удар по штабу украинской военной разведки, и подтверждений этого заявления Путина нет.

"Акцент Путина на прошлых и текущих ракетных ударах, вероятно, является попыткой сигнализировать о том, что Россия уже активно принимает ответные меры и ей не нужно отвечать на дальнейшие украинские провокации. Путин вынужден отдавать приказы о масштабных ракетных ударах и атаках дронами, вероятно, из-за неспособности российских войск достичь каких-либо решающих эффектов на поле боя", - подчеркивают аналитики.

Кроме того, Путин также отметил, что хотя московские системы противовоздушной обороны "работали нормально", России все еще нужно "поработать" над усовершенствованием этих систем, что является заметной попыткой предупредить критику неэффективности ПВО со стороны российских ультранационалистов.

В то же время атака беспилотников на Москву вызвала разную реакцию российского информационного пространства. Некоторые российские милблогеры использовали атаки беспилотников, чтобы раскритиковать уход России из Киевской, Черниговской и Сумской областей в апреле 2022 года.

Военный преступник Игорь Гиркин использовал удары по Рублевке, чтобы подвергнуть критике российскую элиту, которая, по его словам, "никогда не думала о стране и никогда не будет отвечать на украинские атаки по Москве, Белгородской области или оккупированной Россией территории Украины. Гиркин также высмеял Путина за то, что продолжает утверждать, что война является "специальной военной операцией", несмотря на атаки беспилотников на российскую столицу.

В то же время основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин упрекнул российский Минобороны и призвал российских чиновников защищать Россию, а не "сидеть тихо".

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил европейским странам, заявив, что если они будут продолжать поставлять Украине оружие, у них не будет оружия, необходимого для защиты, когда Россия "постучит в их двери".

Напомним, утром 30 мая россияне массово начали жаловаться на взрывы в результате атаки дронов. Экстренные службы утверждали о повреждении фасада и окон в трех многоэтажках Москвы. Также взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах в Подмосковье.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, атака дронов на Москву и Подмосковье – это "протест беспилотников".