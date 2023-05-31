В ISW пояснили, чому Путін намагався применшити значення атаки безпілотників на Москву

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін намагався применшити значення вчорашньої атаки безпілотників на Москву. Таким чином він не хотів визнавати свої обмежені можливості "помститися" Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, Путін заявив, що російські війська начебто завдали удару по штабу української військової розвідки "два-три дні тому" і стверджував, що російські збройні сили продовжують відповідати на "війну", завдаючи ударів по українській військовій інфраструктурі.

Путін натякнув, що удар безпілотника по Москві був відповіддю Києва на російські удари, а 30 травня Міноборони Росії заявило, що російські війська начебто здійснили "групу ударів з використанням високоточної авіаційної зброї великої дальності по "центрам прийняття рішень" в Україні.

Міністерство оборони Росії не стверджувало, що нещодавно завдало удару по штабу української військової розвідки, і підтверджень цієї заяви Путіна немає. Натомість диктатор заявив, що Україна намагається спровокувати відповідь і змусити Росію "віддзеркалити" свої дії.

"Наголошення Путіним на минулих і поточних ракетних ударах, ймовірно, є спробою сигналізувати про те, що Росія вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно відповідати на подальші українські провокації. Путін змушений віддавати накази про масштабні ракетні удари та атаки дронами, ймовірно, через нездатність російських військ досягти будь-яких вирішальних ефектів на полі бою", - підкреслюють аналітики.

Крім того, Путін також зазначив, що, хоча московські системи протиповітряної оборони "працювали нормально", Росії все ще потрібно "попрацювати" над удосконаленням цих систем, що є помітною спробою попередити критику неефективності ППО з боку російських ультранаціоналістів.

У той же час, атака безпілотників на Москву викликала різну реакцію російського інформаційного простору. Деякі російські мілблогери використали атаки безпілотників, щоб розкритикувати відхід Росії з Київської, Чернігівської та Сумської областей у квітні 2022 року. Військовий злочинець Ігор Гіркін використав удари по Рубльовці, щоб розкритикувати російську еліту, яка, за його словами, "ніколи не думала про країну і ніколи не буде" і не відповідатиме на українські атаки по Москві, Бєлгородській області чи окупованій Росією території України. Гіркін також висміяв Путіна за те, що він продовжує стверджувати, що війна є "спеціальною військовою операцією", незважаючи на атаки безпілотників на російську столицю.

Натомість засновник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин дорікнув російському Міноборони та закликав російських чиновників захищати Росію, а не "сидіти тихо".

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров пригрозив європейським країнам, заявивши, що, якщо вони продовжуватимуть постачати Україні зброю, у них не буде зброї, необхідної для захисту, коли Росія "постукає в їхні двері".

Нагадаємо, вранці 30 травня росіяни масово почали скаржитися на вибухи внаслідок атаки дронів. Екстрені служби стверджували про пошкодження фасаду й вікон у трьох багатоповерхівках Москви. Також вибухи пролунали в кількох населених пунктах у Підмосков'ї.

Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, атака дронів на Москву і Підмосковʼя – це "протест безпілотників".