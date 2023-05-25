Атака дронів на Кремль. США вважають, що до удару причетна Україна, – NYT

Американські чиновники вважають, що атаку безпілотників на Кремль на початку травня, ймовірно, організував один зі спеціальних військових або розвідувальних підрозділів України. Про це пише The New York Times.

За даними ЗМІ, відповідна інформація розвідувальних служб США частково базується на перехоплених повідомленнях, у яких російські чиновники звинувачували в атаці Україну, та на інших комунікаціях, де вже українські офіційні особи заявляли, що вважають свою країну відповідальною за удар.

При цьому в Штатах мають низький рівень впевненості, що український уряд прямо санкціонував атаку безпілотників. Але це тому, що розвідувальні служби поки що не мають конкретних доказів того, які урядовці, українські підрозділи чи оперативники були залучені.

Наразі також невідомо, чи знав про операцію президент України Володимир Зеленський або його високопосадовці. Деякі джерела NYT вважають, що очільник держави не знав про підготовку удару.

Як пише видання, спочатку низка офіційних осіб США розглядала можливість того, що атаку на Кремль могла здійснити російська влада, щоб надати Москві привід для ескалації війни. Однак вони змінили свою думку після отримання перехоплених повідомлень, згідно з якими російські чиновники були здивовані вторгненням дронів і звинуватили Україну.

Вважається, що два безпілотники були запущені з невеликої відстані – з території Москви або поблизу неї. Дрони мали обмежений заряд вибухівки: це свідчить про те, що атака мала більше шокову цінність, ніж реальну загрозу.

Також американські чиновники кажуть про причетність українців до вбивства доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна, вбивства російського військового блогера Владлена Татарського та низки атак у прикордонних російських містах, остання з яких стосується подій у Бєлгородській області.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю в ніч на 3 травня за допомогою безпілотників. Вдень у мережі зʼявилися відео, як дрон атакує купол Сенатського палацу й палає вогонь. Російська влада заявила, що розцінює це як сплановану терористичну акцію та замах на диктатора Володимира Путіна.

Речник президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Україна не має інформації про удар, а сам інцидент може бути нагнітанням ситуації перед 9 травня. А радник керівника ОП Михайло Подоляк висловився, що атака може свідчити про підготовку Росією масштабного терористичного акту.

Пізніше зʼявилася й реакція президента Володимира Зеленського. Він сказав, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території.

Своєю чергою аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що подія могла бути інсценуванням. Експерти вказали, що здатність двох безпілотників пробити кілька рівнів протиповітряної оборони вкрай малоймовірна. Пізніше про інсценування заявив і Михайло Подоляк.

А очільниця національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що американські розвідувальні служби не мають достатньо інформації, щоб підтвердити причетність України до атаки.