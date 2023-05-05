У США нема доказів причетності України до ударів по Кремлю

Голова національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що розвідувальні служби Америки не мають достатньо інформації, щоб підтвердити твердження Росії про те, що Україна стоїть за атакою безпілотників, яка була спрямована на резиденцію президента Володимира Путіна в Кремлі.

Хейнс сказала, що на даному етапі у розвідка США не має інформації, яка б дозволила їй дати незалежну оцінку з цього приводу, пише Вloomberg.

Генерал-лейтенант Скотт Беррієр, директор Розвідувального управління Міністерства оборони США, заявив, що є підстави вважати, що заяви Росії можуть бути дезінформацією. Беррієр погодився, що відео, на якому показана атака, вказує на те, що дрони не є достатньо великими, щоб завдати шкоди резиденції Путіна. Він також зазначив, що Путін не дуже часто спить у Кремлі.

Хейнс наголосила, що війна в Україні посилила вплив президента Китаю Сі Цзіньпіна на Путіна. Вона сказала, що Путін, ймовірно, зменшив свої безпосередні амбіції в Україні, оскільки зусилля Росії отримати територіальні здобутки застопорилися.

"Росія стає все більш залежною та потребує Китаю, — сказала Хейнс, додавши, що війна зміцнила уявлення Пекіна про те, що Москва є молодшим партнером у відносинах.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена не мала напередодні інформацію про загрозу атаки безпілотників на Кремль, проте там продовжують з'ясовувати, хто саме організував операцію, яка призвела до вибухів в районі Кремля. Розглядається декілька варіантів