В США нет доказательств причастности Украины к ударам по Кремлю

Глава национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что разведывательные службы Америки не располагают достаточной информацией, чтобы подтвердить утверждение России о том, что Украина стоит за атакой беспилотников, которая была направлена на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле.

Хейнс сказала, что на данном этапе разведка США не располагает информацией, которая бы позволила ей дать независимую оценку по этому поводу, пишет Вloomberg.

Генерал-лейтенант Скотт Берриер, директор Разведывательного управления Министерства обороны США, заявил, что есть основания полагать, что заявления России могут являться дезинформацией. Берриер согласился, что видео, на котором показана атака, указывает на то, что дроны не достаточно большие, чтобы нанести вред резиденции Путина. Он также отметил, что Путин не слишком часто спит в Кремле.

Хейнс подчеркнула, что война в Украине усилила влияние президента Китая Си Цзиньпина на Путина. Она сказала, что Путин, вероятно, снизил свои непосредственные амбиции в Украине, поскольку усилия России получить территориальные достижения застопорились.

"Россия становится все более зависимой и нуждается в Китае", - сказала Хейнс, добавив, что война укрепила представление Пекина о том, что Москва является младшим партнером в отношениях.

Администрация президента США Джозефа Байдена не располагала информацией об угрозе атаки беспилотников на Кремль, однако там продолжают выяснять, кто именно организовал операцию, которая привела к взрывам в районе Кремля. Рассматривается несколько вариантов.