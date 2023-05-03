Атаку дронів на Кремль замовили олігархи - Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що атаку безпілотників на Кремль у Москві замовили російські олігархи. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Багато версій про дрони над Кремлем. Висловлю особисту думку, засновану на серії інсайдів. Атаку на кремль було здійснено на колективне замовлення російських олігархів, які потрапили під санкції через режим Путіна. Це перша колективна гра "клубу ображених". Сподіваюся, не остання", - написав нардеп.

Нагадаємо, що раніше російська влада звинуватила Україну в атаці дронами на Кремль, трактувавши її як замах на президента Володимира Путіна: у ніч проти середи два безпілотники з різницею в 16 хвилин атакували купол Сенатського палацу, на якому розміщено прапор Росії.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров заявив, що те, що сталося в Москві, очевидно, є нагнітанням ситуації перед 9 травня. На його думку, це "очікуваний прийом від наших супротивників". Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цей інцидент свідчить про підготовку теракту самими росіянами.

В свою чергу, сам президент Володимир Зеленський прямо спростував заяви, що Україна нібито здійснює атаки на Москву чи особисто Путіна. На його думку, це робить сама російська влада, аби "мотивувати своїх людей, щоб вони йшли вперед" у війні проти України.

Нагадаємо також, що в лютому Зеленський заявляв, що про збереження Росії від гіпотетичного розпаду після поразки у війні з Україною має думати російський великий бізнес, а йому особисто все одно. На думку президента, саме олігархи не дозволять, щоб "була не одна Росія, а їх було 20, 30, 40".