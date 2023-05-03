Атаку дронов на Кремль заказали олигархи - Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что атаку беспилотников на Кремль в Москве заказали российские олигархи. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Много версий о дронах над Кремлем. Выскажу личное мнение, основанное на серии инсайдов. Атака на кремль была осуществлена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима Путина. Это первая коллективная игра "клуба обиженных". Надеюсь, не последняя", – написал нардеп.

Напомним, что ранее российские власти обвинили Украину в атаке дронами на Кремль, трактовав ее как покушение на президента Владимира Путина: в ночь на среду два беспилотника с разницей в 16 минут атаковали купол Сенатского дворца, на котором размещен флаг России.

Пресссекретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что произошедшее в Москве очевидно, является нагнетанием ситуации перед 9 мая. По его мнению, это "ожидаемый прием от наших противников". Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этот инцидент свидетельствует о том, что сами россияне готовят некий теракт.

В свою очередь, сам президент Владимир Зеленский прямо опроверг заявления, что Украина якобы совершает атаки на Москву или лично Путина. По его мнению, это делает сама российская власть, чтобы "мотивировать своих людей, чтобы они шли вперед" в войне против Украины.

Напомним также, что в феврале Зеленский заявлял, что о сохранении России от гипотетического распада после поражения в войне с Украиной должен думать российский крупный бизнес, а ему лично все равно. По мнению президента, именно олигархи не позволят, чтобы "была не одна Россия, а их было 20, 30, 40".