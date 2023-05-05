Катар вважає атаку дронів на Кремль ескалацією: у МЗС України відповіли

Міністерство закордонних справ Катару засудило атаку Кремля дронами, зазначивши, що такі дії призведуть до розширення російсько-української "кризи". Відповідна заява оприлюднена на сайті катарського дипвідомства.

"Держава Катар знову закликає врегулювати російсько-українську кризу шляхом діалогу та дипломатичних засобів, врегулювати міжнародні суперечки мирними засобами та не вживати дій, які призведуть до подальшої ескалації. Заходи ескалації, такі як нещодавній напад на будівлю Кремля в російській столиці, Москві, призведуть до ескалації насильства й продовження та розширення кризи", – йдеться в повідомленні.

У Катарі попередили також про "небезпечні наслідки цих бойових дій для зусиль з мирного врегулювання кризи".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на це повідомлення, запитавши, чому Катар не оприлюднив подібну заяву щодо російської масованої атаки на Херсон, яка відбулася 3 травня.

"Цікаво, хтось може знайти заяву МЗС Катару про засудження останньої російської ракетної атаки по Херсону, яка вбила 21 цивільну людину та поранила ще 48. Цей акт державного тероризму має менш небезпечний вплив на зусилля задля вирішення "кризи" мирним шляхом?" – висловився дипломат.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю в ніч на 3 травня за допомогою безпілотників. Вдень у мережі зʼявилися відео, як дрон атакує купол Сенатського палацу й палає вогонь. Російська влада заявила, що розцінює це як сплановану терористичну акцію та замах на диктатора Володимира Путіна.

Речник президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Україна не має інформації про удар, а сам інцидент може бути нагнітанням ситуації перед 9 травня. А радник керівника ОП Михайло Подоляк висловився, що атака може свідчити про підготовку Росією масштабного терористичного акту.

Пізніше зʼявилася й реакція президента Володимира Зеленського. Він сказав, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території.

Своєю чергою аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що подія могла бути інсценуванням. Експерти вказали, що здатність двох безпілотників пробити кілька рівнів протиповітряної оборони вкрай малоймовірна. Пізніше про інсценування заявив і Михайло Подоляк.