Катар считает атаку дронов на Кремль эскалацией: в МИД Украины ответили

Министерство иностранных дел Катара осудило атаку Кремля дронами, отметив, что такие действия приведут к расширению российско-украинского "кризиса". Соответствующее заявление опубликовано на сайте катарского дипведомства.

"Государство Катар вновь призывает урегулировать российско-украинский кризис путем диалога и дипломатических средств, урегулировать международные споры мирными средствами и не предпринимать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации. Меры эскалации, такие как недавнее нападение на здание Кремля в российской столице, Москве, приведут к эскалации насилия и продолжения и расширения кризиса", – говорится в сообщении.

В Катаре предупредили также об "опасных последствиях этих боевых действий для усилий по мирному урегулированию кризиса".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на это сообщение, спросив, почему Катар не обнародовал подобное заявление по поводу российской массированной атаки на Херсон, которая произошла 3 мая.

"Интересно, кто-то может найти заявление МИД Катара об осуждении последней российской ракетной атаки по Херсону, которая убила 21 гражданского человека и ранила еще 48. Этот акт государственного терроризма имеет менее опасное влияние на усилия для решения "кризиса" мирным путем?" – высказался дипломат.

Напомним, Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая с помощью беспилотников. Днем в сети появились видео, как дрон атакует купол Сенатского дворца и пылает огонь. Российские власти заявили, что расценивают это как спланированную террористическую акцию и покушение на диктатора Владимира Путина.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что у Украины нет информации об ударе, а сам инцидент может быть нагнетанием ситуации перед 9 мая. А советник руководителя ОП Михаил Подоляк высказался, что атака может свидетельствовать о подготовке Россией масштабного террористического акта.

Позже появилась и реакция президента Владимира Зеленского. Он сказал, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что событие могло быть инсценировкой. Эксперты указали, что способность двух беспилотников пробить несколько уровней противовоздушной обороны крайне маловероятна. Позже об инсценировке заявил и Михаил Подоляк.