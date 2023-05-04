Массированные обстрелы Херсонской области. В ОВА назвали количество погибших за сутки

В результате российской агрессии в течение суток 3 мая в Херсонской области погибли 23 человека. Еще 46, в том числе двое детей, получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, за сутки оккупанты совершили 98 обстрелов региона, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов.

Город Херсон враг обстрелял 16 раз. Там 82 снаряда попали в Привокзальную площадь, а также территорию и сооружения железнодорожного вокзала, автозаправки, двух торговых заведений, завода, автохозяйства, территорию железнодорожного переезда.

Напомним, в течение 3 мая российские оккупанты совершили массированную атаку Херсона и области. Враг обстрелял железнодорожный вокзал, строительный магазин, продуктовый супермаркет и ряд других мест в регионе.