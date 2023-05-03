Россияне продолжают атаковать Херсон и область: обстреляли железнодорожный вокзал и энергетиков, есть погибшие

Российские оккупанты 3 мая бьют по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Херсона и области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое гражданских получили ранения.

Кроме того, захватчики повредили машину скорой помощи. Медики не пострадали. В настоящее время на месте работают спасательные службы.

Также оккупанты убили трех энергетиков, которые выполняли аварийно-восстановительные работы вблизи села Степановка.

Войска РФ гатили и по другим населенным пунктам, в частности, по селам Михайловка, Гавриловка, Тягинка и Ивановка. В последнем ранен 61-летний местный житель.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что после очередной российской атаки региона правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, утром 3 мая захватчики обстреляли и село Токаревка Херсонской области. Враг гатил по жилым домам, убив одного человека.

Позже стало известно, что оккупанты атаковали гипермаркет в Херсоне. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал о трех погибших и пятерых раненых. В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин проинформировал о трех погибших и четырех раненых.