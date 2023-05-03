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Три дрона атаковали нефтебазу в Кировоградской области
Ночью 3 мая сразу три иранских дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Кировоградской области. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Сегодня российский агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами. В Кировоградской области есть прилеты", - отметил Райкович.
По его словам, около трех утра сразу три "шахеда" атаковали нефтебазу в областном центре.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил Райкович, обошлось без жертв.
"Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется", - отметил глава Кировоградской области.
Напомним, ночью 3 мая враг выпустил по Днепропетровской области иранские дроны-камикадзе. В результате атаки в Днепре повреждено админздание.
Также Киев подвергся очередному воздушному нападению со стороны страны-агрессора РФ. Силы ПВО обнаружили и уничтожили все дроны-камикадзе, которыми захватчики пытались атаковать столицу.