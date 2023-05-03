Три дрона атаковали нефтебазу в Кировоградской области

Ночью 3 мая сразу три иранских дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Кировоградской области. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Сегодня российский агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами. В Кировоградской области есть прилеты", - отметил Райкович.

По его словам, около трех утра сразу три "шахеда" атаковали нефтебазу в областном центре.

Как сообщил Райкович, обошлось без жертв.

"Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется", - отметил глава Кировоградской области.

Напомним, ночью 3 мая враг выпустил по Днепропетровской области иранские дроны-камикадзе. В результате атаки в Днепре повреждено админздание.

Также Киев подвергся очередному воздушному нападению со стороны страны-агрессора РФ. Силы ПВО обнаружили и уничтожили все дроны-камикадзе, которыми захватчики пытались атаковать столицу.