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Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)

Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото: ГУНП в Херсонской области

Число погибших в результате российских обстрелов деоккупированной части Херсонской области 3 мая увеличилось до 21. Об этом сообщается на страницах президента Владимира Зеленского в соцсетях.

"Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка – знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Президент также выразил соболезнования семьям и близким 21 погибших, отметив также, что в результате обстрелов за неполный день в регионе зафиксировано и 48 раненых.

"Мир должен это видеть и знать. По состоянию на данный момент – 21 погибший человек! 48 раненых! Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мы никогда не простим виновных. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!" – заверил он.

Фото 2 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 3 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 4 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 5 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 6 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 7 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 8 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 9 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 10 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 11 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 12 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 13 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 14 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 15 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 16 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 17 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 18 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 19 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 20 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 21 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 22 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 23 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 24 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 25 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 26 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 27 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 28 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 29 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 30 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 31 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 32 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 33 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 34 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 35 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 36 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 37 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 38 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 39 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 40 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 41 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 42 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 43 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 44 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 45 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 46 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)
Фото 47 — Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)

Напомним, что в среду российские оккупационные войска нанесли несколько ударов по Херсону из артиллерии, реактивных систем залпового огня и другого вооружения. Под огнем оказались строительный гипермаркет "Эпицентр", железнодорожный вокзал, заправочная станция, супермаркет и жилые дома.

В частности, известно, что погибли трое сотрудников гипермаркета, четверо его посетителей, трое работников энергетического предприятия, водитель автомобиля, в который во время движения попал осколок, а также граждане в своих домах и во дворах. Среди раненых есть минимум трое полицейских.

Автор:
Тимофей Беспятов