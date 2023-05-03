Количество убитых российскими обстрелами в Херсонской области 3 мая выросло до 21 (ФОТО)

Число погибших в результате российских обстрелов деоккупированной части Херсонской области 3 мая увеличилось до 21. Об этом сообщается на страницах президента Владимира Зеленского в соцсетях.

"Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка – знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Президент также выразил соболезнования семьям и близким 21 погибших, отметив также, что в результате обстрелов за неполный день в регионе зафиксировано и 48 раненых.

"Мир должен это видеть и знать. По состоянию на данный момент – 21 погибший человек! 48 раненых! Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мы никогда не простим виновных. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!" – заверил он.

Напомним, что в среду российские оккупационные войска нанесли несколько ударов по Херсону из артиллерии, реактивных систем залпового огня и другого вооружения. Под огнем оказались строительный гипермаркет "Эпицентр", железнодорожный вокзал, заправочная станция, супермаркет и жилые дома.

В частности, известно, что погибли трое сотрудников гипермаркета, четверо его посетителей, трое работников энергетического предприятия, водитель автомобиля, в который во время движения попал осколок, а также граждане в своих домах и во дворах. Среди раненых есть минимум трое полицейских.