"Абсолютная инсценировка". Подоляк назвал, что свидетельствует о постановке атаки дронов на Кремль

Атака беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая является абсолютной инсценировкой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, перечислив соответствующие признаки.

"Кремль, дрон, два организатора на лестнице Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов – инсценировка. Абсолютное", – высказался чиновник.

Он добавил, что реальностью является умышленное массовое убийство гражданских в Херсоне в тот же день, а также демонстративное размещение больших объемов взрывчатки в одном из турбинных залов Запорожской АЭС.

Напомним, Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая с помощью беспилотников. Днем в сети появились видео, как дрон атакует купол Сенатского дворца и пылает огонь. Российские власти заявили, что расценивают это как спланированную террористическую акцию и покушение на диктатора Владимира Путина.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что у Украины нет информации об ударе, а сам инцидент может быть нагнетанием ситуации перед 9 мая. Советник же руководителя ОП Михаил Подоляк высказался, что атака может свидетельствовать о подготовке Россией масштабного террористического акта.

Позже появилась и реакция президента Владимира Зеленского. Он сказал, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также считают произошедшее инсценировкой. Эксперты отметили, что способность двух беспилотников пробить несколько уровней противовоздушной обороны крайне маловероятна.