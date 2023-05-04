"Абсолютне інсценування". Подоляк назвав, що свідчить про постановку атаки дронів на Кремль

Атака безпілотників на Кремль у ніч на 3 травня є абсолютним інсценуванням. Про це заявив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк, перерахувавши відповідні ознаки.

"Кремль, дрон, двоє організаторів на сходах Сенатського палацу, 12-годинна пауза перед публікацією, одночасна поява відео з різних ракурсів – інсценування. Абсолютне", – висловився чиновник.

Він додав, що натомість реальністю є навмисне масове вбивство цивільних у Херсоні того ж дня, а також демонстративне розміщення великих обсягів вибухівки в одному з турбінних залів Запорізької АЕС.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю в ніч на 3 травня за допомогою безпілотників. Вдень у мережі зʼявилися відео, як дрон атакує купол Сенатського палацу й палає вогонь. Російська влада заявила, що розцінює це як сплановану терористичну акцію та замах на диктатора Володимира Путіна.

Речник президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Україна не має інформації про удар, а сам інцидент може бути нагнітанням ситуації перед 9 травня. А радник керівника ОП Михайло Подоляк висловився, що атака може свідчити про підготовку Росією масштабного терористичного акту.

Пізніше зʼявилася й реакція президента Володимира Зеленського. Він сказав, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також вважають подію інсценуванням. Експерти зазначили, що здатність двох безпілотників пробити кілька рівнів протиповітряної оборони вкрай малоймовірна.