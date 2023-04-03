Вбивство російського пропагандиста: ISW припускає звʼязок інциденту з ескалацією внутрішніх конфліктів у РФ

Вбивство пропагандиста Владлена Татарського (справжнє імʼя – Максим Фомін), ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю ПВК "Вагнер" та її очільника Євгенія Пригожина. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 2 квітня.

Вбивство російського "воєнкора" відбулося в кафе, яке раніше належало Пригожина. У ISW припускають, що це може бути попередженням очільнику "вагнерівців", який дедалі більше ставить під сумнів ключові тези Кремля про війну проти України та навіть косо демонструє зацікавленість у пості російського президента. А біографія та поведінка Фоміна мають схожість з Пригожиним, оскільки обидва стали відомими ультранаціоналістичними діячами після ув'язнення та помилування.

"Фомін був присутній на іншому заході раніше того ж дня без інцидентів, тож, схоже, напад був свідомо влаштований у приміщенні, яке належить Пригожину", – зазначили в ISW.

Деякі російські політологи припускали, що й сам очільник ПВК "Вагнер" мав бути присутнім на заході, хоча підтвердження цьому немає.

Водночас аналітики припускають, що Кремль може використати вбивство Татарського, щоб посилити цензуру в російському суспільстві.

У березні 2023 року ФСБ вже проводила рейди в барах Москви та Санкт-Петербурга на підставі звинувачень у тому, що особи в цих закладах надають фінансову допомогу ЗСУ та залучають неповнолітніх до "антигромадських дій".

Дискусії про "війну" в барах Пригожина очолив рух "Кібер z фронт", пов'язаний із ПВК "Вагнер". Тому ймовірно, що гучне вбивство відлякає людей від відвідування подібних закладів. Крім того, атака також може бути спробою залякати інших російських військових блогерів, повʼязаних із "вагнерівцями".

Інші висновки ISW за підсумками 2 квітня:

Війська РФ продовжували обмежені атаки по лінії Сватове-Кремінна.

Загарбники продовжили наступ на Бахмут та його околиці. Окупанти, ймовірно, захопили завод АЗОМ на півночі міста, 2 квітня ЗСУ завдали ракетного удару по підприємству.

Українські військові вдарили з HIMARS по залізничному депо у Мелітополі Запорізької області, що стало третім ударом по місту за останній тиждень.

Нагадаємо, 2 квітня в центрі Санкт-Петербурга стався вибух у кафе, яке раніше належало очільнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину (за даними пресслужби Пригожина, він передав кафе пропагандистському руху "Кібер z фронт"). Внаслідок цього на своєму "творчому вечорі" загинув пропагандист Владлен Татарський, ще 30 осіб отримали поранення.

У вбивстві "воєнкора" підозрюють дівчину, яка передала Татарському подарунок у вигляді гіпсової статуетки.