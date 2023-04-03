Убийство российского пропагандиста: ISW допускает связь инцидента с эскалацией внутренних конфликтов в РФ

Убийство пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), вероятно, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК "Вагнер" и ее главы Евгения Пригожина. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 2 апреля.

Убийство российского "военкора" произошло в кафе, которое ранее принадлежало Пригожину. В ISW предполагают, что это может быть предупреждением главе "вагнеровцев", который все больше подвергает сомнению ключевые тезисы Кремля о войне против Украины и даже косвенно демонстрирует заинтересованность в посту российского президента. А биография и поведение Фомина схожи с Пригожиным, поскольку оба стали известными ультранационалистическими деятелями после заключения и помилования.

"Фомин присутствовал на другом мероприятии раньше в тот же день без инцидентов, поэтому, похоже, нападение было сознательно устроено в помещении, принадлежащем Пригожину", - отметили в ISW.

Некоторые российские политологи предполагали, что и сам глава ЧВК "Вагнер" должен был присутствовать на мероприятии, хотя подтверждения этому нет.

В то же время аналитики предполагают, что Кремль может использовать убийство Татарского, чтобы усилить цензуру в российском обществе.

В марте 2023 года ФСБ уже проводила рейды в барах Москвы и Санкт-Петербурга на основании обвинений в том, что лица в этих заведениях оказывают финансовую помощь ВСУ и вовлекают несовершеннолетних в "антиобщественные действия".

Дискуссии о "войне" в барах Пригожина возглавило движение "Кибер z фронт", связанное с ЧВК "Вагнер". Поэтому вероятно, что громкое убийство отпугает людей от посещения подобных заведений. Кроме того, атака также может быть попыткой запугать других российских военных блоггеров, связанных с "вагнеровцами".

Другие выводы ISW по итогам 2 апреля:

Войска РФ продолжали ограниченные атаки по линии Сватово-Кременная.

Захватчики продолжили наступление на Бахмут и его окрестности. Оккупанты, вероятно, захватили завод АЗОМ на севере города, 2 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию.

Украинские военные ударили из HIMARS по железнодорожному депо в Мелитополе Запорожской области, что стало третьим ударом по городу за последнюю неделю.

Напомним, 2 апреля в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину (по данным пресс-службы Пригожина, он передал кафе пропагандистскому движению "Кибер z фронт"). В результате на своем "творческом вечере" погиб пропагандист Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.

В убийстве "военкора" подозревают девушку, которая передала Татарскому подарок в виде гипсовой статуэтки.