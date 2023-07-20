Данілов анонсував "багато привітів від українського флоту дронів" у відповідь на ракетні атаки РФ

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна дасть відповідь із застосуванням дронів на останні ракетні обстріли з боку Росії. Про це він написав у своєму Twitter.

Як зазначив секретар РНБО, відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних буде лише одна, а саме збільшення кількості й масштабів ударів Сил оборони України по окупаційним військам.

"Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" Путіна й звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп. Спроби залякати мають протилежний ефект і катастрофічні наслідки для РФ. Окупантів очікує багато неприємних сюрпризів і привітів – не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів", - анонсував він.

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня армія РФ атакувала Україну з південного напрямку, застосувавши 16 ракет "Калібр", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", керовану авіаракету Х-59 та 32 дрони Shahed. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити лише 13 "Калібрів", Х-59 та 23 дрони, зокрема вісім у Одеській області.

Внаслідок ударів руйнування отримала портова інфраструктура Одеси та Чорноморська, після чого президент та голова РНБО Володимир Зеленський заявив, що ця атака показала нестачу засобів ППО. 20 липня внаслідок повторної масованої атаки в Одесі було вщент зруйновано частину адмінбудівлі, розташованої на узвишші над портом: загинув цивільний охоронець.

Зазначимо також, що цьому передувала відмова Росії від продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяла безпечний прохід суден Чорним морем до портів Одеської області та стримувала РФ від ударів по цих портах. При цьому відмова було остаточно констатовано після удару вранці останнього дня формальної дії "зернової угоди" по незаконно збудованому мосту між Кримом та Росією, завданого Україною із застосуванням морських дронів.