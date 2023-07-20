Данилов анонсировал "много приветов от украинского флота дронов" в ответ на ракетные атаки РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Украина даст ответ с применением дронов на последние ракетные обстрелы со стороны России. Об этом он написал в своем Twitter.

Как отметил секретарь СНБО, ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских лиц будет только один, а именно увеличение количества и масштабов ударов Сил обороны Украины по оккупационным войскам.

"Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина и свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп. Попытки запугать имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для РФ. Оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов", - анонсировал он.

Напомним, что в ночь на 19 июля армия РФ атаковала Украину с южного направления, применив 16 ракет "Калибр", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", управляемую авиаракету Х-59 и 32 дрона Shahed. Воздушным силам ВСУ удалось сбить только 13 "Калибров", Х-59 и 23 дрона, в том числе восемь в Одесской области.

В результате ударов разрушения получила портовая инфраструктура Одессы и Черноморска, после чего президент и глава СНБО Владимир Зеленский заявил, что эта атака показала нехватку средств ПВО. 20 июля в результате повторной массированной атаки в Одессе была полностью разрушена часть админздания, расположенного на возвышенности над портом: погиб гражданский охранник.

Отметим также, что этому предшествовал отказ России от продления действия Черноморской зерновой инициативы, позволявшей безопасный проход судов по Черному морю в порты Одесской области и сдерживавшей РФ от ударов по этим портам. Притом отказ был окончательно констатирован после удара утром последнего дня формального действия "зернового соглашения" по незаконно построенному мосту между Крымом и Россией, нанесенному Украиной с применением морских дронов.