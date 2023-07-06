Эксперт: РФ боится новой атаки морских дронов СБУ, поэтому в Крыму отменена "морская неделя"

Россияне боятся новой атаки морских дронов СБУ, а потому отменили этим летом все морские меры в оккупированном Севастополе.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт считает, что атака морских дронов СБУ показала уязвимость россиян.

"Масштабная атака морских дронов СБУ на Черноморский флот осенью не только поразила ряд кораблей, но и полностью изменила расстановку сил на море в данном регионе. Я был удивлен, когда узнал, что морские дроны не западное оружие. Это уникальная украинская разработка. Служба Безопасности смогла привлечь профессиональных специалистов, которые в короткие сроки разработали эффективное оружие против ЧФ РФ. Россияне больше не чувствуют себя хозяевами ситуации", - подчеркивает Загородний.

"Великолепная "морская неделя России" без всякого мероприятия на море. Как говорят "мощь морского государства" во всей красе. Причем кафиры были крайне заинтересованы в проведении этих пиар-событий именно в Севастополе. Меры не отменяли до последнего, однако гарантировать их безопасность" так и не смогли", – иронизирует политолог.

По мнению эксперта, Украина, по сути, не имея морского флота на Черном море, благодаря СБУ не дает действовать и флоту РФ.

"Вместо "морской недели России", в Крыму вполне можно объявлять "месяцы хлопков СБУ". И отменить эти "хлопки" у оккупантов не получится", - резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что все массовые мероприятия так называемой "морской недели" в Севастополе отменены "по соображениям безопасности".