- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Атака дронов: ночью в Москве и оккупированном Крыму раздавались взрывы (ВИДЕО)
Ночью 30 июля в Москве и временно оккупированном Россией Крыму раздались взрывы. Выяснилось, что город и полуостров атаковали беспилотники.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Так, Москву атаковали три дрона. Один из них якобы был сбит в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они упали на территории комплекса "Москва-Сити".
По информации СМИ, в результате атаки беспилотников якобы пострадал один человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также российские СМИ сообщают, что ночью объекты в оккупированном Крыму атаковали 25 беспилотников. Там добавили, что пострадавших и разрушений нет.
Атаки беспилотников на Москву: хронология событий
Москва и область неоднократно подвергались ударам с дронов. В частности, 3 мая в сети появились видео, как беспилотник атакует купол Сенатского дворца Кремля и горит огонь. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.
Тогда президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что событие могло быть инсценировкой.
Взрывы в Москве и регионе звучали и 30 мая. А 21 июня росСМИ писали, что два дрона взорвались возде воинской части в Подмосковье.
Четвертая массовая атака произошла 4 июля – по данным россиян, на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Как замечал журналист Христо Грозев, рядом с ними расположены объекты Главного разведывательного управления РФ.