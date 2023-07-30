Атака дронов: ночью в Москве и оккупированном Крыму раздавались взрывы (ВИДЕО)

Ночью 30 июля в Москве и временно оккупированном Россией Крыму раздались взрывы. Выяснилось, что город и полуостров атаковали беспилотники.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, Москву атаковали три дрона. Один из них якобы был сбит в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они упали на территории комплекса "Москва-Сити".

По информации СМИ, в результате атаки беспилотников якобы пострадал один человек.

Также российские СМИ сообщают, что ночью объекты в оккупированном Крыму атаковали 25 беспилотников. Там добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

Москва и область неоднократно подвергались ударам с дронов. В частности, 3 мая в сети появились видео, как беспилотник атакует купол Сенатского дворца Кремля и горит огонь. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский сказал, что страна не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что событие могло быть инсценировкой.

Взрывы в Москве и регионе звучали и 30 мая. А 21 июня росСМИ писали, что два дрона взорвались возде воинской части в Подмосковье.

Четвертая массовая атака произошла 4 июля – по данным россиян, на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Как замечал журналист Христо Грозев, рядом с ними расположены объекты Главного разведывательного управления РФ.