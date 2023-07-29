В Крыму диверсанты подорвали склад боеприпасов оккупантов - ГУР (ВИДЕО)

Склад боеприпасов российских оккупантов взорвался вечером 28 июля в Казачьей бухте во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации разведки, громко в Крыму было около 22:00. Свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов. На место приехали несколько машин скорой помощи и полиции.

В ГУР сообщают, что в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810 отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

"Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта рашистов", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму

Напомним, 19 июля на востоке аннексированного Россией Крыма, считающегося глубоким тылом оккупантов, горел и взрывался склад боеприпасов на полигоне. Так называемая "власть" объявила о "мерах безопасности" и о временной эвакуации жителей четырех населенных пунктов.

А 17 июля раздались взрывы на Крымском мосту. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту остановили. "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что взрывы были спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.