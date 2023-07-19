В Крыму масштабно детонирует склад боеприпасов: россияне перекрыли трассу и объявили эвакуацию (ВИДЕО)

На востоке аннексированного Россией Крыма, считающегося глубоким тылом оккупантов, горит и взрывается склад боеприпасов на полигоне. После пяти часов россияне не смогли ликвидировать пожар. Так называемая "власть" объявила о "мерах безопасности".

Об этом сообщает РБК и другие РосСМИ.

На полигоне вблизи Старого Крыма оккупанты расположили большой склад БК. Там возник пожар — боеприпасы детонируют более пяти часов. Достоверная причина возгорания неизвестна. Прогнозируется, что для его ликвидации понадобится около трех дней .

Из-за происшествия оккупационная администрация, возглавляемая Сергеем Аксеновым, объявила о перекрытии трассы "Таврида".

Из прилегающей к полигону зоны планируют временную эвакуацию жителей четырех населенных пунктов - более 2000 человек.

В Украине инцидент прокомментировал глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук: "Всю ночь бомбили Одессу, а состав с БК детонирует в Крыму".

Накануне, 17 июля, на Крымском мосту раздались взрывы. Это ухудшит логистику российских оккупантов на юге Украины во время контрнаступления ВСУ.