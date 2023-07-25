Резников анонсировал продолжение атак по Крымскому мосту

Украина продолжит наносить удары по оккупированному Крыму и Крымскому мосту, который соединяет полуостров с Россией. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

"Все эти цели официальны, потому что это уменьшит их способность бороться против нас и поможет спасти жизнь украинцев", – сказал он.

На вопрос о том, планирует ли Украина навсегда вывести мост из строя, Резников ответил:

"Это нормальная тактика – разрушать материально-технические линии своего врага, чтобы остановить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше пищи и т.д. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них".

Взрывы в Крыму: атаки на Крымский мост

Мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, подвергался повреждениям дважды.

8 октября 2022 года на Керченском мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, вызвал обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Украинская сторона официально не признавала причастность к этому, но источник в правоохранительных органах сообщал Delo.ua, что взрыв является результатом операции Службы безопасности Украины.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту прозвучали несколько дней назад – 17 июля. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту остановили.

Российские власти обвинили в этом Украину, заявив об атаке двумя аквадронами.

В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что взрывы были спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.

Спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко в комментарии "РБК-Украина" отмечал, что все детали касательно "хлопка" на Крымском мосту будут обязательно раскрыты после победы.