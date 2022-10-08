За взрывом на Крымском мосту стоит СБУ, - источник

Взрыв на Крымском мосту - результат операции Службы безопасности Украины. Об этом Delo.ua сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

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По словам источника, взрывы на мосту являются результатом операции СБУ. Других подробностей источник не сообщил.

Тем временем на телеграмм-канале СБУ тоже отреагировали на подпривод моста.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту из материковой части России в аннексированный Крым произошел взрыв, в результате чего мост загорелся.

Оккупанты остановили движение через мост и готовятся запустить парую переправу .

Между тем, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на взрывы и пожар на Крымском мосту словами о том, что "все незаконное должно быть уничтожено".