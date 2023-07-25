Резніков анонсував продовження атак по Кримському мосту

Україна продовжить завдавати ударів по окупованому Криму й Кримському мосту, який з'єднує півострів із Росією. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN.

"Усі ці цілі є офіційними, тому що це зменшить їх здатність боротися проти нас і допоможе врятувати життя українців", – сказав він.

На запитання про те, чи планує Україна вивести міст із ладу назавжди, Резніков відповів:

"Це нормальна тактика — руйнувати матеріально-технічні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі тощо. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них".

Вибухи в Криму: атаки на Кримський міст

Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на Керченському мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Українська сторона офіційно не визнавала причетність до цього, але джерело в правоохоронних органах повідомляло Delo.ua, що вибух є результатом операції Служби безпеки України.

Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали кілька днів тому – 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупинили.

Російська влада звинуватила в цьому Україну, заявивши про атаку двома аквадронами.

Своєю чергою "Українська правда" з посиланням на джерела писала, що вибухи були спецоперацією Служби безпеки та Віськово-морських сил України.

Речник Служби безпеки Артем Дехтяренко в коментарі "РБК-Україна" зазначав, що всі деталі щодо "бавовни" на Кримському мосту будуть обов’язково розкриті після перемоги.