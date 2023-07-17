"Знову міст пішов "поспати": в СБУ відреагували на події в Криму

Служба безпеки України використала творчість Тараса Шевченка, щоб прокоментувати вибухи на Кримському мосту, які прозвучали вночі 17 липня.

Повідомлення опублікувала пресслужба СБУ.

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

P.S. Музика - народна. Слова – СБУ", — прокоментували в СБУ за мотивами вірша "Світає край неба палає", продовживши реакцію на попередній вибух, який відбувся у жовтні 2022 року.

Своєю чергою керівниця пресцентру Сил оборони Півдня ЗСУ Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону припустила, що вибухи на Кримському мосту можуть стати ще одним аргументом, який Росія використає у контексті зернової угоди.

"Ажіотаж продовжується. Їм неспокійно, їм тривожно. Те, що ми попереджали, що виїжджати треба з Криму тим, хто понаїхали вже давно, – треба було дослухатися наших рекомендацій. Перевантажили, напевне, перевантажили свій міст. Те, що зараз вони настільки активно педалюють цю тему, може свідчити про те, що це може бути використано як ще один аргумент щодо зернової угоди. Багатьом фахівцям це очевидно", – вважає Гуменюк.

Водночас РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ повідомляє, що атака на Кримський міст була спецоперацією Військово-морських сил Збройних сил та Служби безпеки України.

"Міст атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Нагадаємо, в період між 03:00 і 05:00 17 липня в районі Кримського мосту пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють в соціальних мережах, що може бути руйнування одного прольоту. Напередодні вказівку готуватися до евакуації отримало і керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим.