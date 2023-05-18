Зеленський затвердив склад Консультативної ради з деокупації та реінтеграції Криму: хто до неї увійшов

Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Відповідний указ №283/2023 опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з ним, до складу Консультативної ради входять за посадою керівник Офісу президента України, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заступники керівника Офісу президента України, до відання яких віднесені питання регіональної політики, інформаційної політики, зовнішньої політики та стратегічного партнерства, європейської та євроатлантичної інтеграції, національної безпеки та оборони.

Також до її складу входять постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева та директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександ Богомолов.

Крім того, до складу Консультативної ради включили віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук, віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко, міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченко, голову Служби безпеки України Василя Малюка, генерального прокурора Андрія Костіна.

Загалом до складу Консультативної ради з деокупації та реінтеграції Криму входять ще 42 особи, серед яких лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров, омбудсмен Дмитро Лубінець та народні депутати Олександр Мережко, Марія Мезенцева та Микита Потураєв.

Очолює Консультативну раду з деокупації та реінтеграції Криму президент України Володимир Зеленський.

Зауважимо, Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя утворено 15 серпня 2022 року.

Нагадаємо, українські відомства починають готувати кадровой резерв, який буде працювати у деокупованому Криму.

Також Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запевнило, що Київ не має наміру групами депортувати громадян РФ з українського Криму після деокупації півострова.