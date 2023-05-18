Україна закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з закликом якнайшвидше визнати депортацію кримськотатарського народу у 1944 році геноцидом.

Про це йдеться в заяві МЗС, опублікованій з нагоди 79-ї річниці депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Переконані, що лише перемога України та звільнення Кримського півострова зможе покласти край системним репресіям проти корінного кримськотатарського народу та відновити повагу до прав людини у світі", — підкреслили в МЗС.

У 1944 році радянський уряд здійснив акт геноциду проти кримськотатарського народу з метою стерти національну ідентичність. Кримських татар не лише депортували з їхньої рідної землі, СРСР заборонив їм використовувати рідну мову, сповідувати свою релігію та зберігати власну культуру.

Після окупації півострова Росія відновила репресії проти корінних мешканців. Понад 180 громадян України були позбавлені волі на основі політично та релігійно вмотивованих переслідувань в Криму. Загарбники позбавили волі першого заступника Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля за його участь в інавгураційному саміті Кримської Платформи.

"Особливим проявом свавілля російської репресивної машини стало затримання 25-річної кримської татарки Лєніє Умерової, яку Росія затримала в грудні минулого року при спробі потрапити в Крим, аби відвідати хворого батька. Сьогодні її продовжують утримувати в СІЗО Лефортово за звинуваченням у державній зраді, у той час як єдиний так званий "злочин" Лєніє – відмова від російського паспорта", — згадують в МЗС.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ проводить геноцидну політику щодо корінних народів, зокрема в Криму. Йдеться про мобілізацію, яку оголосили в РФ та проводять на окупованих територіях України. На думку президента, вона направлена на знищення таким чином корінних народів РФ, а також кримських татар.

Схожу заяву напередодні зробив і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, вказавши, що розглядає мобілізацію в національних республіках Росії в якості етнічних чисток.