Украина призвала мир признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с призывом как можно скорее признать депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном по случаю 79-й годовщины депортации крымских татар и чествования жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Убеждены, что только победа Украины и освобождение Крымского полуострова сможет положить конец системным репрессиям против коренного крымскотатарского народа и восстановить уважение прав человека в мире", — подчеркнули в МИД.

В 1944 советское правительство совершило акт геноцида против крымскотатарского народа с целью стереть национальную идентичность. Крымских татар не только депортировали с их родной земли, СССР запретил им использовать родной язык, исповедовать свою религию и сохранять собственную культуру.

После оккупации полуострова Россия возобновила репрессии против коренных жителей. Более 180 граждан Украины были лишены свободы на основе политически и религиозно мотивированных преследований в Крыму. Захватчики лишили свободы первого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла за его участие в инаугурационном саммите Крымской Платформы.

"Особым проявлением произвола российской репрессивной машины стало задержание 25-летней крымской татарки Ление Умеровой, которую Россия задержала в декабре прошлого года при попытке попасть в Крым, чтобы посетить больного отца. Сегодня ее продолжают удерживать в СИЗО Лефортово по обвинению в государственной измене, единственное так называемое "преступление" Ление – отказ от российского паспорта", — вспоминают в МИД.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ проводит геноцидную политику по отношению к коренным народам, в частности в Крыму. Речь идет о мобилизации, объявленной в РФ и проводимой на оккупированных территориях Украины. По мнению президента, она направлена на уничтожение, таким образом, коренных народов РФ, а также крымских татар.

Схожее заявление делал и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, указав, что рассматривает мобилизацию в национальных республиках России в качестве этнических чисток.