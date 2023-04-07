Деокупация Крыма безальтернативна для всего мира - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает деоккупацию Крыма безальтернативной для всего мира. Об этом он сказал на встрече с украинскими воинами-мусульманами, лидерами Меджлиса крымскотатарского народа и представителями мусульманского духовенства, где принял участие в ифтаре – ужине, проводимом во время священного для мусульман месяца Рамадан.

"К сожалению, на земле Крыма сейчас, под российским триколором, царит зло, унижение, репрессии, убийства, война... Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет и победа – победа над этим злом. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, но и для всего мира", - подчеркнул глава государства.

Как указал президент, Украина всегда будет помнить героизм тех, кто сражается за то, чтобы на всех украинских землях была свобода и безопасность. Он напомнил, что именно с оккупации украинского Крыма, с репрессий на полуострове против крымских мусульман, началась попытка России поставить в рабское положение Украину и другие народы цивилизованной Европы.

Зеленский отметил, что, уважая территориальную целостность "всех государств мира", Украина ожидает уважения и своей территориальной целостности - от Полесья до побережья Черного и Азовского морей.

"За это мы и боремся, за это и молятся наши люди. Мы вернемся в Крым. И тогда в мир вернется покой, потому что агрессор проиграет. Все остальное может только разжечь жажду России воевать. Пусть же агрессор чувствует на себе, что никому не позволено ломать жизнь народов и обворовывать народы, никому не позволено распространять по миру зло, руины", – сказал президент.

По его словам, победа Украины будет означать победу жизни для всех украинцев разных конфессий и происхождения, "но с одной мечтой и одной верой – верой в добро".

Отмечается, что ифтар с Зеленским на территории Крымскотатарского культурного центра Birlik в Киевской области разделили украинские военнослужащие-мусульмане, в том числе крымские татары, азербайджанцы, поволжские татары и украинцы, принявшие ислам. В частности, это капелланы, парамедики, добровольцы и другие.

Присутствовали и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Андрей Сибига и Роман Машовец, постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева, глава Меджлиса Рефат Чубаров и члены Меджлиса, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов, государственного имущества Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев, певица Джамала, представители общественности и дипломатических учреждений.

"Сегодня мы основываем такую традицию для Украины – ифтар – именно на официальном уровне. Вместе с нашими воинами, с нашими героями, с присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. И этим мы утверждаем все, что Украина ценит каждого человека, ценит любое сообщество", - отметил глава государства.

По его словам, разнообразие, закрепленное уважением, является частью характера независимой Украины, и такой ее характер всегда укрепляется и направляет народ именно на добрые дела.

"Украина благодарна мусульманам нашего государства и всем в мусульманском сообществе мира, кто так же, как и мы, стремится к миру и защите от зла", – подчеркнул Зеленский.

Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, отдавших свои жизни, защищая украинское государство и граждан. Президент вручил государственные награды украинским военнослужащим, в том числе ордена "За мужество" ІІІ степени и "За заслуги" ІІІ степени, а также медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Напомним, что ранее в пятницу стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает Украине уступить Крым России в обмен на прекращение войны и спокойствие. В украинском Министерстве иностранных дел ответили на это, что "ценят усилия" Лулы по поиску решения для прекращения российской агрессии, однако при этом нет никакой юридической, политической или моральной причины, "почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли".