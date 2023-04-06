"Никаких компромиссов". Заместитель руководителя ОП объяснил свои слова о возможных переговорах Украины и РФ

Переговоры Украины и РФ по временно оккупированному Крыму – это лишь вероятная опция, но цель остается одна – возвращение полуострова. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в комментарии BBC Украина.

Он отметил, что такой диалог возможен, когда Украина достигнет своих целей, однако деоккупация Крыма может состояться и военным путем.

"Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ", – сказал Сибига.

Напомним, в комментарии Financial Times Андрей Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с РФ будущее временно оккупированного Крыма, если ВСУ достигнут админграницы полуострова.

Комментируя это, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что в вопросе возможных переговоров следует ориентироваться только на президента Владимира Зеленского.

В начале полномасштабной российской агрессии Украина и РФ проводили переговоры по урегулированию войны, но затем процесс остановился.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не верит в восстановление территориальной целостности только военным методом. Однако потом официальная риторика украинской власти несколько изменилась: в частности, представитель президента в Крыму Тамила Ташева летом заявила, что в вопросе возвращения территории Украина прежде всего рассчитывает на Вооруженные силы.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что Крым будет возвращен комбинированным путем: военной силой и дипломатией. Но украинские подразделения зайдут на остров с оружием в руках.

В день годовщины полномасштабной войны Владимир Зеленский сказал, что допускает переговоры по ее окончанию только после выполнения всех пунктов его формулы мира.