В Офисе президента допустили переговоры с РФ по Крыму, если ВСУ дойдут до него

Украина готова обсуждать с РФ будущее временно оккупированного Крыма, если ВСУ достигнут админграницы полуострова. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в комментарии Financial Times.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на админгранице с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», – высказался он.

При этом Сибига добавил, что это не означает исключение варианта освобождения полуострова украинской армией.

По его словам, президент Украины и его помощники сейчас говорят именно о Крыме, поскольку украинская армия близится к началу контрнаступления для возвращения территории.

Как отмечает FT, слова Сибиги могут успокоить западных чиновников, которые скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и волнуются, что любая попытка сделать это военным путем может привести к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия.

Напомним, в начале полномасштабной российской агрессии Украина и РФ проводили переговоры по урегулированию войны, но затем процесс остановился.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не верит в восстановление территориальной целостности только военным методом. Однако впоследствии официальная риторика украинской власти несколько изменилась: в частности, представитель президента в Крыму Тамила Ташева летом заявила, что в вопросе возвращения территории Украина прежде всего рассчитывает на Вооруженные силы.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что Крым будет возвращен комбинированным путем: военной силой и дипломатией. Но украинские подразделения зайдут на остров с оружием в руках.

В феврале 2023 года Владимир Зеленский сказал, что компромиссов с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным относительно территорий Украины быть не может. Как добавил Зеленский, без возвращения Крыма мира не будет.