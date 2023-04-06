В Офісі президента допустили перемовини з РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до нього

Україна готова обговорювати з РФ майбутнє тимчасово окупованого Криму, якщо ЗСУ досягнуть адмінмежі півострова. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга в коментарі Financial Times.

«Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми опинимося на адмінкордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання», – висловився він.

При цьому Сибіга додав, що це не означає виключення варіанту звільнення півострова українською армією.

За його словами, президент України і його помічники зараз говорять саме про Крим, оскільки українська армія наближається до початку контрнаступу для повернення території.

Як зауважує FT, слова Сибіги можуть заспокоїти західних чиновників, які скептично ставляться до здатності України повернути півострів і хвилюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може призвести до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї.

Нагадаємо, на початку повномасштабної російської агресії Україна та РФ проводили перемовини щодо врегулювання війни, але потім процес зупинився.

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що не вірить у відновлення територіальної цілісності виключно військовим шляхом. Однак згодом офіційна риторика української влади дещо змінилася: зокрема, представниця президента в Криму Таміла Ташева влітку заявила, що в питанні повернення території Україна насамперед розраховує на Збройні сили.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зауважував, що Крим буде повернено комбінованим шляхом: військовою силою та дипломатією. Але українські підрозділи зайдуть на півострів зі зброєю в руках.

У лютому 2023 Володимир Зеленський сказав, що компромісів з президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним щодо територій України бути не може. Як додав Зеленський, без повернення Криму миру не буде.