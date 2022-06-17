Украина будет возвращать Крым военным путем, – представитель Зеленского

С началом российского вторжения подход Киева к возвращению Крыма изменился — теперь этого будут добиваться военным путем.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявила представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева.

"Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что в любом случае мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши Вооруженные силы Украины", —отметила Ташева.

Она уточнила, что ключевая позиция Киева — возвращение территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны и возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оружие от стран НАТО, в том числе от США, поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории — Крым и Донбасс.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечает, что общедоступность подробной технической документации строительства моста между Россией и оккупированным ею Крымом, которая теперь выложена и на сайте ГУР, свидетельствует о неспособности российской стороны обеспечить безопасность объекта.