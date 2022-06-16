Украинская разведка призвала изучать техдокументацию Керченского моста, намекнув на его небезопасность

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечает, что общедоступность подробной технической документации строительства моста между Россией и оккупированным ею Крымом, которая теперь выложена и на сайте ГУР, свидетельствует о неспособности российской стороны обеспечить безопасность объекта.

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"В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Однако, тяжело серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта", - говорится в сообщении.

В украинском ведомстве указывают, что техдокументация строительства транспортного перехода через Керченский пролив содержит подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

Хотя документация и ранее была доступна на сайте российской Единой информационной системы в сфере закупок, в украинской военной разведке решили обратить на нее внимание общественности именно сейчас, отметив, что "документ прилагается для всеобщего ознакомления и изучения".

Напомним, США ранее решили в рамках нового пакета военной помощи для Украины предоставить ей ракетные системы повышенной мобильности HIMARS, имеющие максимальную дальность поражения в 300 километров и даже 500 километров в случае использования высокоточных ударных ракет.

При этом США заявляли, что не дадут Украине оружия, способного поражать территорию РФ, однако речь идет все же о поставке высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинской армией. 2 июня новый посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что дальность поражения этого вооружения "будут определять сами украинцы".

Отметим, что на данный момент ближайшая территория, находящаяся под контролем украинских сил, расположена примерно в 260 километрах по прямой от Керченского моста в северной части Запорожской области, большинство территории которой оккупировано армией РФ.

Напомним при этом, что генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в вышедшем 14 июня интервью "Радио Свобода" заявил, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.

"Да, это 100%. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Это мы как основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника", - отметил военный.

В ответ спикер Кремля Песков заявил, что о таких угрозах российской стороне "хорошо известно, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание".