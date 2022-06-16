Українська розвідка закликала вивчати техдокументацію Керченського мосту, натякнувши на його небезпечність

Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначає, що загальнодоступність докладної технічної документації будівництва мосту між Росією та окупованим нею Кримом, яку тепер викладено і на сайті ГУР, свідчить про нездатність російської сторони забезпечити безпеку об'єкта.

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"У найближчому оточенні Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту". Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта", - йдеться у повідомленні.

В українському відомстві вказують, що техдокументація будівництва транспортного переходу через Керченську протоку містить докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з'їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Хоча документація і раніше була доступна на сайті російської Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель, в українській військовій розвідці вирішили звернути на неї увагу громадськості саме зараз, зазначивши, що "документ додається для загального ознайомлення та вивчення".

Нагадаємо, що США раніше вирішили у рамках нового пакету військової допомоги для України надати їй ракетні системи підвищеної мобільності HIMARS, що мають максимальну дальність ураження 300 кілометрів і навіть 500 кілометрів у разі використання високоточних ударних ракет.

При цьому США заявляли, що не дадуть Україні зброї, здатної вражати територію РФ, проте йдеться все ж таки про постачання високоточних ракет з більшою дальністю, ніж зараз має українська армія. 2 червня новий посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що дальність ураження цього озброєння "визначатимуть самі українці".

Зазначимо, що наразі найближча територія, що знаходиться під контролем українських сил, розташована приблизно за 260 кілометрів напряму від Керченського мосту в північній частині Запорізької області, більшість території якої окупована армією РФ.

Нагадаємо при цьому, що генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода", що вийшло 14 червня, заявив, що Кримський міст стане ціллю номер один для ураження, якщо українським військам поставлять відповідне озброєння зі США та Європи.

"Так, це 100%. Це не секрет ані для їхніх військових, ані для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми як основну кишку підтягування резервів просто маємо обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка”, - наголосив військовий.

У відповідь спікер Кремля Пєсков заявив, що про такі загрози російській стороні "добре відомо, подібні загрози ми знаємо та беремо до уваги".