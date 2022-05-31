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США передадуть Україні далекобійні ракетні системи, - WSJ

США, Україна, прапор США, прапор України
Фото: shutterstock

США передадуть Україні ракетні системи, які зможуть вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на рішення адміністрації президента Джо Байдена.

Зазначається, що у керованої реактивної системи залпового вогню, яку США планують відправити, дальність дії приблизно вдвічі більша, ніж у гаубиць M777, які США вже надали Україні.

Минулого тижня офіційні особи США заявили, що Білий дім близький до рішення про те, які ракети надати Києву, але не назвали конкретної зброї, яка буде відправлена.

Нагадаємо, у США заявили, що Україна отримає нові партії високоточних ракет із більшою дальністю, ніж зараз є в українців, але не ракет, здатних завдати удару вглиб Росії.

Раніше керівник голови ОП Олексій Арестович сказав, що Україні з головою вистачить ракет, що летять на 70 км.

Автор:
Анастасія Дєдковська