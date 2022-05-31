США допускають можливість ескалації в Україні, - Пентагон

У Штатах вважають, що ситуація в Україні може стати ще серйознішою, тому роблять кроки, щоб цього не допустити.

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За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабу Збройних сил США генерала Марка Міллі, Штатам необхідно постійно контактувати з українською стороною для активного управління ризиками. Про це Марк Міллі розповів в ефірі Fox News.

"Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно їй керувати та оцінювати шанс ескалації. Ми цим займаємося, саме тому ви бачили міністра Остіна, який розмовляє зі своїм колегою, а я говорю зі своїм колегою, щоб керувати ескалацією і не допустити розростання цього в щось страшніше, ніж є зараз", - сказав він.

За його словами, зараз йдуть "визначальні оперативні бої" між українськими та російськими силами на сході України. Наступні кілька тижнів здебільшого визначатимуть подальший розвиток війни.

Нагадаємо, що США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території РФ.