США допускают возможность эскалации в Украине, - Пентагон

В Штатах полагают, что ситуация в Украине может стать еще более серьезной, поэтому предпринимают шаги, чтобы этого не допустить.

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По словам председателя Объединенного комитета начальников штаба Вооруженных сил США генерала Марка Милли, Штатам необходимо постоянно контактировать с украинской стороной для активного управления рисками. Об этом Марк Милли рассказал в эфире Fox News.

"Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас", - сказал он.

По его словам, сейчас идут "определяющие оперативные бои" между украинскими и российскими силами на востоке Украины. Следующие несколько недель будут в основном определять дальнейшее развитие войны.

Напомним, что США не будут отсылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории РФ.