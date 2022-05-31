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США передадут Украине дальнобойные ракетные системы, - WSJ
США передадут Украине ракетные системы, которые смогут поражать цели на расстоянии более 64 километров.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на решение администрации президента Джо Байдена.
Отмечается, что у управляемой реактивной системы залпового огня, которую США планируют отправить, дальность действия примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, которые США предоставили Украине.
На прошлой неделе официальные лица США заявили, что Белый дом близок к решению о том, какие ракеты предоставить Киеву, но не назвали конкретное оружие, которое будет отправлено.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в США заявили, что Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, способных нанести удар вглубь России.
Ранее руководитель главы ОП Алексей Арестович сказал, что Украине с головой хватит ракет, которые летят на 70 км.