США передадут Украине дальнобойные ракетные системы, - WSJ

США передадут Украине ракетные системы, которые смогут поражать цели на расстоянии более 64 километров.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на решение администрации президента Джо Байдена.

Отмечается, что у управляемой реактивной системы залпового огня, которую США планируют отправить, дальность действия примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, которые США предоставили Украине.

На прошлой неделе официальные лица США заявили, что Белый дом близок к решению о том, какие ракеты предоставить Киеву, но не назвали конкретное оружие, которое будет отправлено.

Напомним, в США заявили, что Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, способных нанести удар вглубь России.

Ранее руководитель главы ОП Алексей Арестович сказал, что Украине с головой хватит ракет, которые летят на 70 км.