В США уточнили заявление Байдена о поставках Украине дальнобойных ракет

В США уточнили заявление президента Джо Байдена о поставках Украине дальнобойных ракет. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву оружие, которое может достичь территории России.

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Так, бывший посол США в России, международный эксперт Майкл МакФол рассказал, что именно имел в виду американский лидер.

"Уточняющие комментарии от администрации Байдена относительно MLRS более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, способных нанести удар вглубь России", - написал он.

Clarifying comments from @POTUS administration on #MLRS are more assuring. Ukraine will get new shipments of precision-guided missiles with longer ranges than Ukrainians have now, but not rockets that can strike deep into Russia. — Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022

Ранее сообщалось, что США не будут отсылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории РФ.