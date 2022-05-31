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В США уточнили заявление Байдена о поставках Украине дальнобойных ракет
В США уточнили заявление президента Джо Байдена о поставках Украине дальнобойных ракет. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву оружие, которое может достичь территории России.
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Так, бывший посол США в России, международный эксперт Майкл МакФол рассказал, что именно имел в виду американский лидер.
"Уточняющие комментарии от администрации Байдена относительно MLRS более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, способных нанести удар вглубь России", - написал он.
Ранее сообщалось, что США не будут отсылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал