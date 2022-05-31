Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

В США уточнили заявление Байдена о поставках Украине дальнобойных ракет

В США уточнили заявление Байдена о поставках Украине дальнобойных ракет
РСЗО MLRS

В США уточнили заявление президента Джо Байдена о поставках Украине дальнобойных ракет. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву оружие, которое может достичь территории России.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Так, бывший посол США в России, международный эксперт Майкл МакФол рассказал, что именно имел в виду американский лидер.

"Уточняющие комментарии от администрации Байдена относительно MLRS более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, способных нанести удар вглубь России", - написал он.

Ранее сообщалось, что США не будут отсылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории РФ.