Україна не обстрілюватиме територію Росії, — Зеленський

Збройні сили України не завдаватимуть ударів по території Російської Федерації, навіть якщо отримають зброю великої дальності. Про це 14 червня заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-прес-конференції для представників данських ЗМІ.

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"Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми - не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми - нормальні здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що зброя великої дальності потрібна ЗСУ виключно для того, щоб звільнити всю територію України. Він пояснив, що є місця, де зосереджено українські війська на відстані понад 100 км від окупантів.

Для удару по таких позиціях українським захисникам і необхідно отримати зброю великої дальності.

Напередодні в Пентагоні заявили, що США направлять до України додаткові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), тому що українські офіційні особи заявляють, що це необхідно для відображення настання ЗС РФ у східній частині України. Проте не уточнили, якої дальності РСЗВ отримає Україна.