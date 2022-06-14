Украина не будет обстреливать территорию России, — Зеленский

Вооруженные силы Украины не будут наносить удары по территории Российской Федерации, даже если получат оружие большой дальности. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции для представителей датских СМИ.

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"Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы — не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы — нормальные здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что оружие большой дальности нужно ВСУ исключительно для того, чтобы освободить всю территорию Украины. Он объяснил, что есть места, где сосредоточены украинские войска на расстоянии более 100 км от оккупантов.

Для удара по таким позициям украинским защитникам и необходимо получить оружие большой дальности.

Накануне в Пентагоне заявили, что США направят в Украину дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО), потому что украинские официальные лица заявляют, что это необходимо для отражения наступления ВС РФ в восточной части Украины. Однако, не уточнили, какой дальности РСЗО получит Украина.